Schweizer Helden

Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Peter Luisi

Eine nach ihrer Scheidung einsame Hausfrau macht sich daran, mit einer Gruppe von Asylwerbern Schillers Wilhelm Tell hoch oben in den Schweizer Alpen aufzuführen. Emotionen kommen hoch, die Sache gerät ins Kreuzfeuer der Medien Feelgood-Spaß mit ernstem Unterton.

Plötzlich von ihrem Mann verlassen stürzt sich Sabine in eine neue Beschäftigung: Sie will mit einer Gruppe Asylbewerbern "Wilhelm Tell" einstudieren. Die Asylbewerber sind nicht eben begeistert und neben der geringen Motivation stehen dem Unterfangen hohe Sprachbarrieren im Weg. Und plötzlich soll kurz vor der Aufführung der Hauptdarsteller des Landes verwiesen werden. Sabine muss über sich hinauswachsen, um das Stück noch zum Erfolg zu führen.