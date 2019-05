Royal Corgi - Der Liebling der Queen

Rex hat den Buckingham Palace im Griff: Seit Welpentagen schon ist er der Lieblingshund der Queen of England. Dabei hat er sich einige Allüren angewöhnt. Doch der verwöhnte Corgi tritt doch einmal in ein Fettnäpfchen, das selbst für ihn zu groß ist: Er ruiniert ein Dinner der Königin mit dem amerikanischen Präsidenten. Jetzt wird Rex verstoßen und landet auf der Straße! Dort ist das Leben viel zu hart. Rex will wieder zurück in seinen Palast.