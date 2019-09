Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Roger Waters / Sean Evans

Roger Waters / Sean Evans Filmstart: 02.10.2019

Pink-Floyd-Mastermind Roger Waters ging von 2017 bis 2018 auf große Europatournee und spielte insgesamt vor über zwei Millionen Musikliebhabern. Der Film zeigt Mitschnitte und präsentiert Songs von Klassikern wie The Dark Side of the Moon und The Wall, bis hin zu seinen Solo-Projekten.

Roger Waters steht für bahnbrechende Rockmusik und avancierte Medien-Shows. Mit Pink Floyd ging er in die Geschichte der Popmusik ein. 2017/18 spielte er einige Shows in Europa. Aus dem Material entstand dieser Konzertfilm: Ein Best-of aus Waters Zeit bei Pink Floyd, dazu Stücke von seinem Album Is This The Life We Really Want?. Doch Waters hat auch eine politische Botschaft: er engagiert sich für Menschenrechte und die Freiheit des Einzelnen.