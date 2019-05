Sir Elton John ist eine lebende Legende. Ausgefallene Sonnenbrillen und glitzernde Kostüme sind seine Markenzeichen. Er ist ein Ausnahmekünstler: In den 50 Jahren seiner Karriere hat er hunderte Millionen Tonträger verkauft und über 50 Alben produziert. Songs wie "Candle in the Wind" und "Rocket Man" wurden zum Soundtrack einer ganzen Generation. Aber wer ist der Mann hinter den unzähligen Preisen und glamourösen Auftritten?