REISS AUS - Zwei Menschen. Zwei Jahre. Ein Traum.

Regie: Lena Wendt / Ulrich Stirnat

Lena Wendt / Ulrich Stirnat Filmstart: 14.03.2019

Uli und Lena brechen von Hamburg aus auf. Ihr Ziel: Südafrika. Mit ihrem Landrover und einem Zelt gehen sie auf die große Reise. Nach harten Jahren wollen sie sich endlich wieder spüren und neue Erfahrungen machen. Sie geben dabei alle Sicherheiten auf. Und so sind sie am Ende volle zwei Jahre unterwegs, obwohl nur sechs Monate geplant waren. Sie fahren durch Westafrika. Sie geraten in schwere Krisen. Doch sie geben niemals auf.