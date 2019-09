Horrorspaß: Die frischgebackene Braut eines Jungadeligen muss mit seiner Sippe Verstecken spielen. Skurrile Tradition? Bald begreift sie, dass sie dabei getötet werden soll!

Grace freut sich auf ihre anstehende Hochzeit. Sie heiratet in die altehrwürdige Familie Le Domas ein. Sie wird steinreich werden. Da wäre allerdings noch ein kleiner Spieleabend, den die Sippe traditionsgemäß veranstaltet. In der Hochzeitsnacht! Dabei handelt es sich um ein tödliches Versteckspiel: Alle machen Jagd auf die Braut. Die dekadenten Le Domas hoffen damit, einen Fluch abzuwenden. Doch Grace lässt sich nicht so einfach umbringen.