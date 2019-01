RBG – Ein Leben für die Gerechtigkeit

Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Julie Cohen / Betsy West

Julie Cohen / Betsy West Webseite: https://thimfilm.at/filmdetail/rbg

https://thimfilm.at/filmdetail/rbg Filmstart: 14.12.2018

Ruth Bader Ginsburg hat ihr Leben dem Kampf für die Gleichberechtigung gewidmet. Die 85-jährige Richterin am Supreme Court der USA bietet auch Donald Trump die Stirn und ist als „Notorious RBG“ auch zu einer popkulturellen Ikone geworden. Die Filmemacherinnen Betsy West und Julie Cohen haben ihr nun ein fesselndes Porträt gewidmet.

Ruth Bader Ginzburg hat in den USA viel für Frauen erkämpft: Die Richterin am Supreme Court hat sich zeitlebens für Frauenrechte eingesetzt. In den 1970er erzielte sie bahnbrechende Gerichtsurteile in dem Feld. Eigentlich wollte sie auch schon im Ruhestand sein – doch dann kam Donald Trump. „Notorious RBG“ steht heute als Galionsfigur gegen den neuen Chauvinismus in der US-Politik. Die Doku zeichnet ein Porträt der stillen, unbeirrbaren Frau.