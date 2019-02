Was wäre, wenn es eine App gäbe, die einem die inneren Werte eines Dating-Partners offenbaren könnte? Geniale Idee, denkt Teresa, die Verlässlichkeit in ihre Affären bringen will. Der Nerd Anton programmiert ein System, das psychologische Muster erkennt und Menschen einteilt in #Crazybitch, #Heartbreaker oder #Sextremist. Zusammen mit Yuppie Paul landen sie mit der App einen Hit. Doch währenddessen gehen ihre Herzen längst eigenen Wege.