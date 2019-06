Die Nudel-Suppe ist für Koch Masato die Königsdisziplin. Sie ist auch der Schlüssel zu seiner Vergangenheit: Seine Eltern eröffneten einst in Japan ein Restaurant. So lernte Masato die verschiedenen Aromen der Ramen-Suppe kennen. Doch die Eltern starben früh. Um mehr über sie zu erfahren, reist Masato nach Singapur, in die Stadt, aus der seine Mutter stammte. Mit der Bloggerin Miki will er seine Familiengeschichte entschlüsseln.