Im fünften und (wahrscheinlich) letzten Teil der kultigen Actionreihe, packt Kriegsveteran Sylvester Stallone noch einmal ein ganzes Arsenal an aus. Der Grund: Die Enkeltochter seiner Haushälterin wurde von einem mexikanischen Sexhandelsring entführt. Grund genug für den Ex-Elitesoldaten, nochmal das Messer zu wetzen, den Bogen zu spannen und sich auf Rachefeldzug zu begeben!

John Rambo (Sylvester Stallone) hat viele große Schlachten in seinem Leben geschlagen, nun soll endlich Schluss damit sein. Gemeinsam mit der Ex-Soldatin und Journalistin Carmen Delgado (Paz Vega) lebt der Kriegsveteran zurückgezogen auf einer abgelegenen Ranch in Arizona – doch der ehemalige Elitekämpfer kommt einfach nicht zur Ruhe. Als nämlich die Tochter seiner Haushälterin Maria (Adriana Barraza) verschleppt wird, begibt sich Rambo auf eine Rettungsmission jenseits der amerikanischen Grenze: In Mexiko stellt er sich einem skrupellosesten Drogenkartell, das nebenbei junge Mädchen zur Prostitution zwingt. Die letzte Mission, die er sich in diesem Kapitel auferlegt: Den Schmugglerring platzen lassen, koste es was es wolle …