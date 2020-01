Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Ismail Fidan

Ismail Fidan Darsteller: Yagmur Sergen / Levent Kol / Sirin Giobbi

Yagmur Sergen / Levent Kol / Sirin Giobbi Filmstart: 23.01.2020

Die Entdeckung und Ausgrabung von Göbeklitepe wird mit Begeisterung verfolgt. Währenddessen erhält Akin von seinem Freund Veysi ein mysteriöses Paket. In diesem ist eine Kupferplatte enthalten. Was hat das zu bedeuten? Kurz darauf ruft Veysi seinen Freund an, aber er verwirrt Akin nur noch mehr. Er erzählt ihm, dass er verfolgt wird, doch dann bricht die Leitung ab. Akin und sein Team müssen das Geheimnis lüften und seinen Freund Veysi finden.