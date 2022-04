Drama nach wahrer Begebenheit: Deutsch-türkische Mutter kämpft um die Freilassung ihres Sohnes aus dem Gefangenenlager Guantánamo!

Inhaltsangabe von „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ (2022) – worum es in dem Film geht?

Drama nach wahrer Begebenheit: Die Türkin Rabiye Kurnaz (Meltem Kaptan) führt in ihrem Bremer Reihenhaus ein einfaches Leben als Hausfrau. Ihr Alltag wird jedoch von einer Sekunde auf die andere auf den Kopf gestellt, als ihr Sohn Murat in den USA inhaftiert wird. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wurde er des Terrorismus bezichtigt und ins Gefangenenlager der Guantánamo Bay Naval Base verfrachtet! Doch weder die Polizei noch die Behörden in Deutschland können – oder wollen? – der temperamentvollen Mutter helfen. Für sie ist der Fall jedoch klar: Sie muss ins Herz der Weltpolitik vordringen um ihren Sohn zu befreien – und findet sich, gemeinsam mit dem Menschenrechtsanwalt Bernhard Docke (Alexander Scheer), vor dem Supreme Court in Washington wieder, um gegen US-Präsident George W. Bush zu klagen. Gemeinsam kämpft, lacht, streitet, weint und zankt sich ungleiche Duo – bis am Ende das geschieht, womit niemand mehr gerechnet hat …





Kritik zum Film „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“

Eine (wahre) Geschichte, die gleichermaßen frustriert, erschüttert und wütend macht – intensiv und glaubwürdig dargeboten von den beiden Hauptakteuren Meltem Kaptan und Alexander Scheer. Für den deutschen Regisseur Andreas Dresen handelt es sich bei „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ um seinen 27. Langfilm – mit der Drehbuchautorin Laila Stieler arbeitete er dafür bereits zum siebten Mal zusammen. Mit seinem True-Story-Drama wurde Dresen zum insgesamt vierten Mal zur Berlinale geladen, wo er 2022 um den Goldenen Bären für den „Besten Langfilm“ ritterte (der Zuschlag ging jedoch an das spanische Drama „Alcarràs“ von Carla Simóns). Stieler wurde mit dem Silbernen Bären für das „Beste Drehbuch“ ausgezeichnet und Schauspielerin Meltem Kaptan mit dem Silbernen Bären für die „Beste Hauptdarstellerin“ geehrt.