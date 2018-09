Predator - Upgrade

Die Kopfjagd beginnt von Neuem! In Mexiko stürzt ein Raumschiff mit tödlicher Fracht ab. Der Soldat Quinn und seine Männer scheitern bei dem Versuch, das Wesen aufzuspüren. Die Regierung will zunächst alles vertuschen. Doch als das Wesen namens "Predator" immer mehr Opfer fordert, wird klar: Der Jäger will die Menschen ausrotten. Quinn und seine Männer scheinen die letzte Hoffnung der Menschheit zu sein. Also gehen sie auf die Jagd.