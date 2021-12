Nico arbeitet als letzter Tierarzt in einer französischen Provinz im Herzen Burgunds. Nachdem sein Geschäftspartner Michel in Rente geht, fürchtet Nico um die Zukunft seiner Klinik, seiner Patienten und seiner Familie. Michels Plan, seine brillante aber misanthropische Nichte Alex als Nachwuchs-Tierärztin ins Boot zu holen, hat Schwächen, denn Alex möchte auf keine Fälle wieder in das Dorf ihrer Kindheit zurückkehren. Kann Nico sie überzeugen?