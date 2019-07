Die Geschichte einer unmöglichen Liebe vor der berauschenden Kulisse Mumbais: Rafi ist Straßenfotograf und lebt ihn ärmlichen Verhältnissen, Miloni entstammt der Mittelklasse und studiert. Nichtsdestotrotz entwickeln sie Gefühle für einander – die besonders Milonis Familie ein Dorn im Auge sind.

Der Straßenfotograf Rafi (Nawazuddin Siddiqui) arbeitet in Mumbai. Sein Erspartes sendet er jeden Monat an seine Großmutter, um die Schulden des Vaters zu begleichen. Seine Oma wünscht sich eine Frau an seiner Seite. Da Rafi aber keine Partnerin hat, greift er zu einer Notlüge: Er zeigt ihr das Foto einer Fremden (Sanya Malhotra), die angeblich seine Braut ist. Nun muss er die Frau in wenigen Tagen aufspüren, um sein Lügenkonstrukt aufrecht erhalten zu können.