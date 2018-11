Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen

Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: David Yates

Darsteller: Dan Fogler / Katherine Waterston / Eddie Redmayne

Filmstart: 15.11.2018

In Grindelwalds Verbrechen will ein Bösewicht (Johnny Depp) den Frieden zwischen Zauberern und Nicht-Zauberern zerstören. Mit Jude Law als jungem Dumbledore.

Grindelwald ist geflohen! Zusammen mit seinen reinblütigen Zauberern will er die Vorherrschaft in der Magierwelt an sich reißen. Albus Dumbledore muss seinen Ex-Schüler Newt Scamander wieder einmal auf den Bösewicht ansetzen. Die Spur führt nach Paris. Dort muss der junge Magier nicht nur Zauber-Rätsel lösen - sondern auch mit seinem Liebesschmerz fertig werden. Sein Bruder hat sich mit Leta Lestrange verlobt, die Newt immer noch verehrt.