Teil 3 des „Harry Potter“-Spin-offs, aus der zauberhaften Welt von Bestseller-Autorin J. K. Rowling: Nach dem Rauswurf von Johnny Depp musste die Rolle des bösen Zauberers Gellert Grindelwald neu besetzt werden. Frisch dabei ist jetzt Mads Mikkelsen, der sich mit Albus Dumbledore (Jude Law) ein Magierduell der Sonderklasse liefert!

Inhalt von Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse (2022) – worum es in dem Film geht?

Nach den Ereignissen aus dem zweiten Teil „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ schart der finstere Zauberer Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen ersetzt Johnny Depp) neue Verbündete um sich um die Muggel-Welt (also die Welt der „nichtmagischen“ Menschen) zu unterwerfen und eine Diktatur zu errichten. Hogwarts-Professor Albus Dumbledore (Jude Law) weiß, dass er sich dem charismatischen Magier nicht alleine stellen kann – wohl auch, weil die beiden mehr verbindet, als man zunächst glauben mag.

So tritt abermals der Magizoologe Newt Scamander (Eddie Redmayne) und seine unerschrockene Truppe aus Zauberern, Hexen und mutigen Muggeln (u. a. Katherine Waterston, Dan Fogler und Callum Turner) auf den Plan um eine gefährliche Mission zu erfüllen. Unterstützt werden sie dabei von Professor Eulalie „Lally“ Hicks (Jessica Williams), die an der nordamerikanischen Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry unterrichtet. Neben etlichen neuen fantastischen Tierwesen, treffen Newt & Co auch auch die fanatischen Anhänger Grindelwalds. Ein brodelnder Konflikt zwischen Gut und Böse bahnt sich an, bei dem auch Dumbledores Bruder Aberforth (Richard Coyle) und der mysteriöse Credence (Ezra Miller) tragende Rollen spielen werden.

