Sokrates möchte die Liebe ergründen. Der griechische Philosoph wird vom jungen Phaidros zu flammenden Reden angestachelt. Doch das alles findet nur im Wiener Theater statt. Den Philosophen spielt der Alt-Schauspieler Werner Maria Strauß. Er bringt immer mehr den jungen Kollegen Emil Bach in Bedrängnis. Der will mit dem Phaidros seinen Durchbruch feiern. Doch Aufführung, Bühne, Handlung und Realität verschwimmen in einer großen Intrige Straußens.