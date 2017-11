Die verrottete Heimatstadt von Patricia Dombrowski in New Jersey bietet jungen Menschen keine Perspektive. Patricias Familienleben ist ebenfalls in einem desolaten Zustand, deswegen verwandelt sie sich einfach in "Patty Cake$" und rappt gegen ihr miserables Leben an. Die blonde, füllige Frau fällt in der männerdominierten Hip Hop-Szene auf. Mit Unterstützung ihrer Oma und weniger Freunde arbeitet sie an ihrem Durchbruch.