Eine Insel, auf der aufmüpfige Mädels von einer charismatischen Gouvernante (Milla Jovovich) zu perfekten Damen erzogen werden? Klingt im wahrsten Sinn des Wortes paradiesisch – oder etwa nicht?

Uma (Emma Roberts) erwacht in einer Klinik auf einer abgelegenen Insel. Wie sie hier her kam, weiß sie nicht mehr. Rasch stellt sich heraus, dass es sich bei der Einrichtung um ein Therapiezentrum für emotionale Heilung handelt – die Leiterin wird von allen nur „Herzogin“ (Milla Jovovich) genannt. Und noch etwas seltsames fällt auf: Sämtliche Patienten sind junge Frauen aus gutem Hause, die auf der Insel zur perfekten Frau „erzogen“ werden sollen. Uma freundet sich u. a. mit Chloe (Danielle Macdonald), Yu (Awkwafina) und Amarna (Eiza González) an – und gemeinsam wollen sie hinter das Geheimnis der mysteriösen Insel kommen.