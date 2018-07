Der Safeknacker Papillon wird zu Unrecht wegen Mordes verurteilt. In den 1930er-Jahren heißt das: Er wird in eine Strafkolonie nach Französisch-Guayana geschickt. Von dort will er fliehen - um jeden Preis. Der reiche, aber schwache Louis Dega wird sein Schützling. Der Fälscher gibt Papillon im Gegenzug Geld, um die Flucht für beide zu organisieren. Doch die Mitgefangenen, die gnadenlosen Wächter und das Meer stehen ihren Plänen entgegen.