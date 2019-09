Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Takashi Otsuka

Takashi Otsuka Darsteller: Katsuhisa Hôki / Hiroaki Hirata / Chô

Katsuhisa Hôki / Hiroaki Hirata / Chô Filmstart: 24.09.2019

Ruffys Strohhutbande ist zurück! Der Held der erfolgreichsten Manga-Serie aller Zeiten segelt erneut in die Kinos. Anlass ist das Jubiläum der Anime-Adaption, die vor 20 Jahren in Japan startete. In den japanischen Kinos lief Stampede am 9. August 2019 an – und legte aus dem Stand mit über 350.000 verkauften Kinotickets am ersten Tag und über 1.250.000 Tickets am Startwochenende den erfolgreichsten Kinostart des Jahres in Japan hin. Bereits sechs Wochen nach der Japan-Premiere holt KAZÉ Anime den Kinofilm in die heimischen Kinos.

Die Piraten-Expo ist die weltweit größte Ausstellung der Piraten und wird von und für Piraten organisiert. Ruffy und die Strohhutbande erhalten eine Einladung von Gastgeber Buena Festa, dem Meister der Feste. Die Crew erreicht einen Ort voller glamouröser Attraktionen und zahlloser Piraten. Mit in das Geschehen involviert ist Douglas Bullet, der einst Teil der Piratenbande von niemand Geringerem als Gol D. Roger gewesen sein soll …