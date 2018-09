Offenes Geheimnis

Gut gespielter Entführungsthriller mit Penelope Cruz und Javier Bardem.

Laura hat in Argentinien ihr Glück gemacht. Zur Hochzeit ihrer Schwester reist sie zurück nach Spanien. Im Heimatdorf eskaliert die Situation aber bald: Lauras Tochter Irene wird entführt. Irgendetwas ist faul in der Familie. Im Dorf hat mittlerweile Lauras Ex-Mann Paco das sagen. Ihr einstiger Patriarchen-Vater ist hingegen ruiniert. Missgunst und Hass scheinen in der Gemeinde zu regieren. Scheinbar haben die Entführer es auf Paco abgesehen.