Debbie hat im Gefängnis den perfekten Raub geplant: Sie will die Schauspielerin Daphne Kluger bei einer Gala um ihre millionenschwere Halskette erleichtern. Kaum freigelassen, stellt die kluge Diebin ihr Dream Team zusammen: Mit sechs weiteren Frauen plant sie den "Coup des Jahrhunderts". Doch die Met Gala in New York ist bestens bewacht. Debbie will unter den Augen der ganzen Welt die wertvollen Juwelen stehlen - wird ihr das gelingen?