O Beautiful Night

Regie: Xaver Böhm

Darsteller: Noah Saavedra / Marko Mandic / Vanessa Loibl

Filmstart: 20.06.2019

Juri ist Hypochonder. Er hat Angst vor dem Sterben. Deswegen lebt er zurückgezogen und allein. Eines Abends fliegt ein Vogel gegen die Scheibe seines Fensters, was bei Juri eine Panikattacke auslöst. Er flieht in ein nahegelegenes Casino. Dort stellt sich ihm ein Mann als der Tod höchstpersönlich vor. Bevor er Juri mitnimmt, begleitet er ihn auf eine Reise durch die Nacht, auf der Juri sich verliebt - doch am Ende muss einer sterben.