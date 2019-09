Rudolf Nureyew steigt in den 50ern zum gefeierten Star der russischen Ballettszene auf. Doch der Tänzer will seine Heimat verlassen: Als ihn eine Tournee über die Sowjetunion hinaus nach Paris führt, plant Nureyew seine Flucht

In den 1950er Jahren ist Rudolf Nurejew (Ralph Fiennes; auch Regie) der größte Ballettstar der Sowjetunion. Doch er fühlt sich in dem kommunistischen Reich nicht wohl. Im Westen ist er längst berühmt, aber eine Karriere ist dort nicht möglich. 1961 erhält er die Chance mit dem Kirov Ballett in Paris aufzutreten, doch wird ganze Zeit von Beamten des KGB beschattet. Als es ihm gelingt alleine die Stadt zu erkunden, plant er, im Westen zu bleiben …