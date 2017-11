Nuit de la Glisse: Don't Crack Under Pressure - Season 3

Regie: Thierry Donard
Webseite: http://nuitdelaglisse.com/2017film/

Mit dem Wingsuit über die Berge von Chamoix fliegen - wer würde das nicht einmal gerne tun? Wem das zu riskant ist, der kann Mathias Wyss bei diesem gewagten Vorhaben zusehen. Er und viele andere Sportler laufen beim Kitesurfen, Skifahren, Snowboarden und Co. zu Höchstform auf. In dem letzten Teil der Trilogie gibt es neben unglaublichen Stunts in beeindruckender Natur auch einige herzerweichende Generationswechsel bei den Extremsportlern.