Nowhere Special

Italo-Filmemacher Uberto Pasolini (Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit) präsentiert sein herzzereißendes, neues Drama.

Das Schicksal meint’s nicht gut mit John (James Norton): Kurz nach der Geburt von Sohn Michael (Daniel Lamont) ließ ihn seine Frau sitzen – seitdem kümmert er sich als alleinerziehender Vater liebevoll um den mittlerweile 4-Jährigen. Die Vater-Sohn-Beziehung sucht ihresgleichen, das Vertrauen scheint grenzenlos. Doch eine Sache verschweigt der hauptberufliche Fensterputzer seinem Spross: bei seinem Papa wurde Krebs diagnostiziert, ihm bleiben nur noch wenige Monate. Die will John nutzen, um eine Adoptivfamilie für Michael zu finden, nicht zu viel an die Zukunft zu denken und bestmöglich ihre verbleibenden Tage in der Gegenwart zu genießen …