Nonna Mia!

Als ihre Großmutter unerwartet stirbt, steht Kunstrestauratorin Claudia (Miriam Leone)) vor dem finanziellen Bankrott. Oma tot, Pension weg. Oder? Naja, rein theoretisch könnte man sie auch in die Gefriertruhe verfrachten und weiterhin das Pensionsgeld abkassieren …

Die junge Kunstrestauratorin Claudia (Miriam Leone)) kommt nur mit Hilfe der monatlichen Pension ihrer geliebten Großmutter (Barbara Bouchet) über die Runden. Als diese jedoch unerwartet stirbt, droht Claudia der Bankrott. Doch dann kommt die rettende Idee: Statt ins Grab kommt der Leichnam der Großmutter einfach in die Gefriertruhe und die monatlichen Rentenzahlungen sind gesichert. Gerade, als die Lösung für Claudias Probleme endlich in greifbarer Nähe scheint, verliebt sich Simone (Fabio De Luigi), der unbestechlichste Steuerfahnder Italiens, in Claudia und die Turbulenzen nehmen ihren Lauf … Drei Nominierungen für das Silberne Band des Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, u.a. als beste Komödie des Jahres.