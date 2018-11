Night School

Mittdreißiger (Kevin Hart) versucht in einer Abendschule seinen Abschluss nachzuholen. Die unkonventionelle Lehrerin (Tiffany Haddish) verlangt ihm und seinen erwachsenen Mitschülern aber alles ab.

Ein gewiefter Verkäufer sitzt plötzlich auf der Straße: Sein Job ist weg, seine Angebetete auch, sein Sportwagen ist kaputt. Dabei hat das Großmaul doch bisher alle um den Finger gewickelt. Doch er muss einsehen: Er hat nicht mal die High School geschafft, und keiner will ihn einstellen. Also drückt er wieder die Schulbank. Er will sich lieber vor dem Lernen drücken. Doch eine taffe Lehrerin legt ihren erwachsenen Schülern harte Bandagen an.