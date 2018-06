Eine herzliche Liebeserklärung an einen „Verrückten“.

In das beschauliche Leben von Alain Prioux platzt ein junger Mann: Patrick. Erst begegnen sie sich im Supermarkt - und dann unter Alains Dusche! Patrick besteht darauf, dass er der verlorene Sohn des Alten sei. Alain und seine Frau Laurence glauben nicht an den Quatsch. Doch nach und nach ergibt Patricks Geschichte einen Sinn. Und Laurence beginnt, den vorlauten jungen Mann ins Herz zu schließen. Nun will Alain die Notbremse ziehen, aber wie?