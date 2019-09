Jakob ist 17 und jobbt in einem Schlachthof. Er leidet unter einer zunehmenden Angststörung. Eines Nachts macht er in einem Sex-Cam-Chat die Bekanntschaft mit dem 26-jährigen Künstler Kristjan. Zwischen ihnen entwickelt sich eine virtuelle Freundschaft und ihre Wege kreuzen sich in der Realität auf unheimliche Weise - ohne, dass sie sich begegnen. Jakobs Reise nach Nevrland und zu den Wunden seiner Seele beginnt noch vor ihrem ersten Treffen.