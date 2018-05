Namrud - Troublemaker

Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Fernando Romero Forsthuber

Israelischer Palästinenser, bekannter Musiker und provokanter Freigeist: Doku über Jowan Safadi

Künstler stehen im Nahen Osten oft an vorderster Front bei politischen Konflikten. So auch Jowan Safadi, der mit seiner Band Fish Samak den Finger in die Wunden legt. Der israelische Palästinenser kritisiert Israel. Doch ebenso harte Worte findet er für den Islam. Folglich wird er von allen Seiten angefeindet und lebt gefährlich. Die Dokumentation zeigt Safadis dramatisches Künstlerleben, und wie es sich durch seinen 15-jährigen Sohn verändert.