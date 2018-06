In Roman Polanskis Psychothriller Nach einer wahren Geschichte muss sich eine Schriftstellerin mit einer etwas zu leidenschaftlichen Bewunderin herumschlagen.

Ein Buch hat sie reich gemacht, nun leidet Delphine Dayriex an einer Schreibblockade. Da taucht plötzlich "Elle" auf, eine junge Ghostwriterin und bekennender Fan der Autorin. Sie schleicht sich in das Leben von Dayriex ein, und bald hilft sie ihr auch beim Schreiben. Als die beiden Frauen schließlich auch noch zusammen wohnen, wird Elle immer zudringlicher. Ihre Liebe hat sich zur Obsession gesteigert, und sie will die andere ganz besitzen.