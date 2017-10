My Little Pony - Der Film

Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Jayson Thiessen

Bunt, bunter, ponybunt: Nun hat es auch die Hasbro-Spielzeugreihe "My little Pony" auf die Leinwand geschafft. Darin muss Einhorn Twilight Sparkle mit ihren Freundinnen Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy und Rarity um ihr friedvolles Leben in der kunterbunten Stadt Ponyville kämpfen.

Schließlich stört der böse Storm King die Vorbereitungen zum großen Freundschaftsfest, unterstützt von seiner gemeinen Kommandantin Tempest. Die beiden übernehmen die Macht in Ponyville und wollen den quietschebunten Ponys ihre magischen Kräfte rauben.

So müssen Twilight und ihre Gang zu einem Abenteuer aufbrechen, um ihre Heimat und letztlich die gesamte Welt zu retten. Mit dem zwielichtigen Kater namens Capper im Schlepptau, landen sie schließlich im Unterwasserkönigreich Seaquestria auf der Suche nach Verbündeten.