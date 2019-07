Lucy (Ellen Page) und Mercy (Kate Mara) vertreten völlig verschiedene Standpunkte, was die Bestrafung von Verbrechern betrifft. Trotzdem verlieben sich die beiden ineinander. Wie aber damit umgehen, dass auf Lucys Vater demnächst die Todesstrafe wartet, wenn seine Unschuld nicht bewiesen werden kann?

Die Geschwister Lucy (Ellen Page), Martha (Amy Seimetz) und Ben (Charlie Shotwell) reisen durchs Land, um gegen die Todesstrafe zu protestieren. Sie haben ein persönliches Motiv: Ihr Vater Simon (Elias Koteas) sitzt wegen des angeblichen Mordes an seiner Frau in der Todeszelle. Er beteuert seine Unschuld und seine Kinder versuchen ihn zu unterstützen. Auf einer Demonstration treffen Befürworter und Gegner der Todesstrafe aufeinander. Und Lucy verliebt sich in Mercy (Kate Mara) – die zu den Befürwortern gehört.