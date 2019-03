Antonio und Paolo haben sich in Berlin kennen- und lieben gelernt. Nun wollen sie in ihrer italienischen Heimat heiraten. Die katholische Dorfgemeinschaft ist überrascht bis empört. Antonios Mutter ist begeistert, sein Vater ist als Bürgermeister des Ortes um die öffentliche Sicherheit besorgt. Als sich alles gerade zum Guten zu wenden scheint, taucht plötzlich eine Ex-Freundin Paolos auf, die in ihrem Liebeskummer die Hochzeit torpedieren will.