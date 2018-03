Murer - Anatomie eines Prozesses

Franz Murer ist als "Schlächter von Vilnius" in die Geschichte eingegangen. Er soll als SS-Führer für den Tod von mindestens 5000 Juden in der litauischen Hauptstadt verantwortlich gewesen sein. In seiner Heimat Österreich blieb er bis 1963 unbehelligt. In jenem Jahr wurde ein Prozess gegen ihn angestrengt, der mit einem Freispruch endete. Die Holocaust-Überlebenden und Ankläger wurden düpiert und teils angefeindet. Wie konnte es so weit kommen?