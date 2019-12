Mucize 2 Ask

Eine junge und schöne Frau wird mit einem Behinderten verheiratet. Doch zwischen den beiden entwickelt sich eine innige Liebe. Aziz wird von seiner Umwelt gequält wegen seines Aussehens. Doch er findet in der Liebe zu seiner Frau Kraft weiterzuleben. Die beiden sind zeitweise Außenseiter. Doch nach und nach finden sie Menschen, die sie so akzeptieren, wie sie sind. Sie können nicht voneinander lassen, was das Leben auch bringen mag.