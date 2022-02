Roland Emmerich macht in seinem neuen Film wieder das, was er am besten kann: die Welt untergehen lassen!

Aus bisher ungeklärten Gründen wird der Mond aus seiner Umlaufbahn gerissen – und befindet sich auf Kollisionskurs mit der Erde! Das Leben, wie wir es kennen, droht für immer ausgelöscht zu werden. Nur wenige Wochen vor der herannahenden Katastrophe ist die ehemalige Astronautin und NASA-Offizierin Jo Fowler (Halle Berry) überzeugt zu wissen, wie sie die Menschheit retten kann. Doch nur zwei Mitstreiter sind auf ihrer Seite: Astronaut und Ex-Kollege Brian Harper (Patrick Wilson) und der Verschwörungstheoretiker K.C. Houseman (John Bradley). Das kleine Team bricht zu einem Himmelfahrtskommando ins Weltall auf und macht eine unglaubliche Entdeckung …