Julia muss ihr glückliches Leben in den USA aufgeben und mit ihren Eltern zurück nach Holland gehen. In der Schule wird sie von den arroganten Mädels der "V.I.P.-Crew" hart angegangen. Julia wird zur Außenseiterin - "Misfit" - erkoren und entsprechend behandelt. Doch als Julia anfängt zu singen, wendet sich das Blatt. Und dann wäre da noch Nick, in den sie sich verliebt. Hat ihr das Leben hier doch mehr zu bieten, als sie dachte?