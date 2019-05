Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Mamoru Hosoda

Mamoru Hosoda Filmstart: 30.05.2019

Kun ist ein glücklicher kleiner Junge. Das ändert sich, als seine Schwester Mirai geboren wird. Sie nimmt die Aufmerksamkeit der Eltern in Anspruch. Kun ist eifersüchtig. Er zieht sich in den Garten zurück, wo ein magischer Familienbaum wächst. Kun reist mit seiner Hilfe in eine fantastische Welt, in der die zeitlichen Abläufe aufgehoben sind. Hier trifft er seine Mutter als Kind, seinen Urgroßvater als Jungen und seine Schwester als Teenagerin.