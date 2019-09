Skandinavischer Folk-Horror rund um einen heidnischen Kult

In Schweden geht im Sommer die Sonne nicht unter. Vielleicht können Dani und Christian dort ihre Beziehung retten. In einem kleinen Dorf wollen sie an einem Mittsommer-Fest teilnehmen. Was idyllisch beginnt, entwickelt sich seltsam: Die Dorfbewohner verhalten sich verschwörerisch. Und Christian scheint mit ihnen unter einer Decke zu stecken. Dani erkennt, dass ihnen eine seltene "Ehre" zuteil wird: Sie sollen an einem blutigen Ritual teilnehmen.