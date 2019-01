Die kleine Mia will sich in ihrer neuen Heimat Südafrika nicht recht einleben. Alles ist fremd, auch auf der Farm ihrer Familie. Dann aber bekommt sie ein Löwenjunges geschenkt. Charlie wird bald zum Liebling des Mädchens. Sie wachsen gemeinsam auf. Nachdem Mia jedoch ihren Bruder in Gefahr gebracht hat, will ihr Vater das Tier verkaufen - an Trophäenjäger! Das kann Mia nicht zulassen. Sie flüchtet mit Charlie, um ihn in ein Reservat zu bringen.