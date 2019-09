Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Yann Gonzalez

Yann Gonzalez Darsteller: Nicolas Maury / Kate Moran / Vanessa Paradis

Nicolas Maury / Kate Moran / Vanessa Paradis Filmstart: 18.07.2019

Paris ist die Stadt der Erotik. Anne trägt dazu bei: Sie produziert homosexuelle Porno-Filme. Als Lois, ihre Lebens- und Geschäftspartnerin sie verlässt, bricht ihre Welt zusammen. Aber Anne hat eine Idee, wie sie Lois zurück gewinnen kann. Mit dem extravaganten Archibald will sie einen großen Film drehen. Doch dann werden am Set Menschen ermordet. Anne will den Mörder alleine stellen und bringt damit alle Beteiligten in große Gefahr.