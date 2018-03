In der Komödie "Mein liebster Alptraum" lässt die französische Regisseurin Anne Fontaine Macho auf Madame treffen. Isabelle Huppert und Benoit Poelvoorde verkörpern die beiden Gegenpole, die selbstverständlich dann doch noch zusammenfinden.

Die arrogante und größtenteils spaßbefreite Agathe (Huppert) lebt mit ihrem Mann François (André Dussollier) und dem gemeinsamen Sohn in einer schicken Pariser Wohnung, sie schikaniert ihre Angestellten in der Galerie und ihr Liebesleben kocht auf Sparflamme, wenn es nicht längst erloschen ist. Patrick (Poelvoorde) dagegen hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser und lebt mit seinem Sohn mal hier mal da, aber stets in der Nähe von guten Schulen, um dem Jungen die bestmögliche Bildung zu ermöglichen. Das gibt dem sonst so großmäuligen, trunksüchtigen und überdimensionalen Rundungen der weiblichen Welt zugetane Patrick eine fürsorgliche, fast bürgerliche Note.

Ausgerechnet die Söhne dieser beiden so unterschiedlichen Familien (der aus guten Hause Schulversager, der Proletariersohn hochbegabt) freunden sich an und ohne sich zu versehen, hat Patrick bei der Familie einen Job als Maurer. Mit riesigem Schlagbohrer macht sich der derbe Handwerker ans Werk und mischt das kultivierte Paar mächtig auf.

Regisseurin Anne Fontaine ("Coco Chanel - Der Beginn einer Leidenschaft") scheut sich nicht, ihre Figuren als eindeutige Stereotype darzustellen und trotz aller Gegensätzlichkeiten zusammenfinden zu lassen. Dafür driftet sie mitunter auch wie selbstverständlich in den Klamauk ab. Das hat lange seinen Reiz und auch die ungenierten Sprüche Patricks ("Wie läuft's im Bett mit so einem Eiszapfen?") und ungewollte Begegnungen in der noblen Toilette der bourgeoisen Wohnungen machen "Mein liebster Alptraum" durchaus zu einer unterhaltenden Komödie. Zumal Fontaine mit ihren Hauptdarstellern, hier die schmale Huppert, da der kräftige Belgier Poelvoorde, einen komödiantischen Glücksgriff gemacht hat.