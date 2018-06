Maybe, Baby!

Deutsche Beziehungskomödie ohne Klamauk und Klischees – der Film der Berliner Schauspielerin wurde durch Crowdfunding finanziert.

34 Jahre alt und noch kein Kind! - Diesen Vorwurf hört Marie oft. Und ihr Freund Sascha will auch endlich Kinder. Also gibt es von nun an Termin-Sex an den fruchtbaren Tagen. Doch der Druck ist zu groß, Marie flieht mit Playboy Lukas auf eine Berghütte. Dort vergnügt sich auch Sascha gerade mit seiner Affäre. Und dann fällt der Lift aus. Die vier können vorerst nicht ins Tal zurück. Nach einigem Hin und Her lassen sie alle Hüllen fallen.