Regie: Juan Manuel Cotelo

Webseite: http://www.maryslandfilm.com/

Was hat es eigentlich mit den Marienwundern in der christlichen Kirche auf sich? Diese Frage soll ein Geheimagent klären, der sich "des Teufels Advokat" nennt. Er sucht verschiedene Menschen auf der Welt auf, die eine wundersame Bekehrung oder Heilung erlebt haben. So hat angeblich eine querschnittsgelähmte 17-Jährige einen Berg in Medjugorje erklommen. Die Geschichten dieser Menschen geben Zeugnis von ihrem unerschütterlichen Glauben an Gott.