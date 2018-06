Maria by Callas

Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Tom Volf

Filmstart: 08.06.2018

Wenn es eine Frau gibt, für die das Wort „Diva“ erfunden werden sein könnte, dann war es Maria Anna Sofia Cecilia Kalogeropoulou, die als Maria Callas (1923 - 1977) zur wahrscheinlich größten Opernsängerin der Geschichte wurde ...

Maria Callas war eine der großen Opernsängerinnen des 20. Jahrhunderts. Ihre Persönlichkeit indes war zerrissen: Sie fühlte sich zeitlebens unverstanden. Die Dokumentation geht anlässlich ihres 40. Todestages der Person Maria Callas auf den Grund. Anhand von unveröffentlichtem Material sollen neue Facetten in Leben und Wirken der Sopranistin sichtbar werden. Ihre Affäre mit dem Milliardär Onassis, ihre Rollen - all dies erscheint in neuem Licht.