Manhattan Queen

In der herzerwärmenden Komödie nach Cinderella-Prinzip flunkert sich Jennifer Lopez als strebsame Supermarkt-Angestellte aus Queens die Karriereleiter hoch – und muss oben angekommen erst mal beweisen, dass sie trotz Lücken im Lebenslauf als kreative Geschäftsfrau brillieren kann.

Mit Anfang vierzig sollte doch noch was gehen. Aber Maya Davilla (Jennifer Lopez) fehlt zur Beförderung der Schulabschluss. Sie hadert mit sich und der Welt. Da kann sie plötzlich bei einem Kosmetikkonzern in der Marketingabteilung anfangen. Was ist passiert? Ein Bekannter hat ihr eine neue Existenz im Internet verschafft. Die clevere Maya brilliert in ihrem neuen Job und wickelt alle um den Finger. Doch was, wenn ihre geniale Lügengeschichte doch noch aufliegt?